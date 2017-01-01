Світові лідери схвально відреагували на результати виборів у Нідерландах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марк Рютте

У Нідерландах ультраправим силам не вдалося перемогти на виборах. Більшість місць у парламенті отримали ліберали з партії прем'єра Марка Рютте

Світові лідери одразу відреагували на новину. Зокрема, Ангела Меркель зазначила, що це був хороший день для демократії.

Свої привітання Марку Рютте висловили лідери інших країн ЄС. Президент Франції Франсуа Олланд результати виборів назвав «перемогою над екстремізмом», а фаворит французьких президентських перегонів Еммануель Макрон заявив, що «прогресисти набирають обертів». Своєю чергою президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в офіційному листі Рютте написав: «Результати виборів надихнуть багатьох».

З боку Росії пролунали доволі стримані коментарі. У Кремлі якраз «ставили» на перемогу євроскептиків з Партії свободи на чолі з Гертом Вілдерсом.

Нагадаємо, Петро Порошенко також привітав прем'єр-міністра Нідерландів із перемогою його партії.

Джерело: 24 канал