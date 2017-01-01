У Ахметова своє Межигір'я. Розкішний маєток олігарха зняли дроном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: gazeta.ua Маєток Ріната Ахметова

Рінат Ахметов побудував маєток для відпочинку шахтарів, які працюють на його підприємствах?

Журналісти «Слідство.Інфо» зняли за допомогою безпілотника відео маєтку, який під Києвом будує олігарха Рінат Ахметов.

Розкішний палац розташований у селі Плюти на 20 га землі та оточений подвійним парканом.

«Після обстрілу нашої знімальної групи, Максим Опанасенко повернувся на місце події і докладно відзняв на відео новий маєток Ріната Ахметова. Власне, за документами це не маєток зовсім....За документами цей палац оформлений як... «заклад охорони здоров'я та соціальної допомоги», - йдеться на сторінці «Слідство.Інфо» на Фейсбуці.

Журналісти жартують, що Рінат Ахметов побудував маєток для відпочинку шахтарів, які працюють на його підприємствах. Саме тому тут охорона, не кваплячись, стріляє по журналістах. Щоб ніхто не турбував простих гірників з Донбасу.