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    У Білорусі на Великдень випав сніг

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    У Білорусі на Великдень випав сніг
    У Білорусі на Великдень випав сніг

    У ніч на 17 квітня в північно-західних районах Білорусі випало до 12 сантиметрів снігу

    На Великдень на півночі Білорусі випав сніг. У Вітебську, наприклад, зараз усе навколо встелене білим килимом.

    Про сніг повідомляють також жителі міста Постави і Полоцька.

    У ніч на 17 квітня в північно-західних районах Білорусі випало до 12 сантиметрів снігу.

    «Сніг починав сипати крупою ще в суботу. А в проміжках визирало сонце.

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    У Білорусі на Великдень випав сніг
    У Білорусі на Великдень випав сніг
    У Білорусі на Великдень випав сніг
    У Білорусі на Великдень випав сніг
    У Білорусі на Великдень випав сніг
    У Білорусі на Великдень випав сніг
    У Білорусі на Великдень випав сніг
    У Білорусі на Великдень випав сніг

    Діти у дворі бігали хто в майках, а хто в куртках», – повідомляє місцевий журналіст з Вітебська.

    Також, за словами очевидців, сніг випав у столиці Білорусі Мінську.

    Джерело: Gazeta.ua

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