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У Білорусі на Великдень випав сніг

У ніч на 17 квітня в північно-західних районах Білорусі випало до 12 сантиметрів снігу

На Великдень на півночі Білорусі випав сніг. У Вітебську, наприклад, зараз усе навколо встелене білим килимом.

Про сніг повідомляють також жителі міста Постави і Полоцька.

У ніч на 17 квітня в північно-західних районах Білорусі випало до 12 сантиметрів снігу.

«Сніг починав сипати крупою ще в суботу. А в проміжках визирало сонце.

Діти у дворі бігали хто в майках, а хто в куртках», – повідомляє місцевий журналіст з Вітебська.

Також, за словами очевидців, сніг випав у столиці Білорусі Мінську.

Джерело: Gazeta.ua