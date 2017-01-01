У Білорусі на Великдень випав сніг
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У Білорусі на Великдень випав сніг
У ніч на 17 квітня в північно-західних районах Білорусі випало до 12 сантиметрів снігу
На Великдень на півночі Білорусі випав сніг. У Вітебську, наприклад, зараз усе навколо встелене білим килимом.
Про сніг повідомляють також жителі міста Постави і Полоцька.
У ніч на 17 квітня в північно-західних районах Білорусі випало до 12 сантиметрів снігу.
«Сніг починав сипати крупою ще в суботу. А в проміжках визирало сонце.
Діти у дворі бігали хто в майках, а хто в куртках», – повідомляє місцевий журналіст з Вітебська.
Також, за словами очевидців, сніг випав у столиці Білорусі Мінську.
Джерело: Gazeta.ua