У Дагестані сутичка борців завершилася масовою бійкою

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Десятки вболівальників вибігли на ринг

Бій у дисципліні змішаних єдиноборств ММА між Володимиром Мінєєвим і Азізом Джуманиязовим, який відбувся у суботу в Дагестані, завершився масовою бійкою на ринзі за участю глядачів, передає ТАСС.

По завершенні поєдинку Джуманіязов штовхнув ногою лежачого на підлозі суперника. Мінєєв різко піднявся і вдарив опонента, після цього з боку обох бійців на ринг вискочили численні прихильники, і сталася невелика сутичка. Згодом бійці вибачилися один перед одним, а Мінєєв повідомив в Instagram, що інцидент вичерпано.

«Головний суддя змагання згідно з правилами виду спорту і регламенту Союзу ММА Росії дискваліфікував за підсумками бою Азіза Джуманіязова, а також його команду Dagestan fighters, також анулював результат бою», - заявив віце-президент Союзу ММА Росії Радмір Габдуллін.

«Ніякої масової бійки між глядачами по закінченню бою Мінєєв - Джуманіязов не було. Сплеск емоцій уболівальників, який трапляється в будь-якому виді спорту, швидко заспокоївся. Самі бійці вибачилися один перед одним і потиснули руки», - додав Габдуллін, намагаючись залагодити конфлікт.