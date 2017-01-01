У Франції акція протесту проти «подруги Путіна» Ле Пен закінчилася сутичками

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«Марін Ле Пен належить до партії, що виступає проти ключових прав та свобод – як французів, так й іммігрантів»

У Парижі акція протесту проти лідера Національного фронту Марін Ле Пен завершилася сутичками з поліцією.

Під час маршу демонстранти кидали в поліцейських димові шашки. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. В акції протесту взяли участь кілька сотень людей. Партію «подруги Путіна» вони називають фашистською. «Марін Ле Пен належить до партії, що виступає проти ключових прав та свобод – як французів, так й іммігрантів. Ця політична сила знизить рівень нашого життя та ще більше налаштує нас один проти одного», – заявила учасниця акції протесту. 1 з 4 на весь екран згорнути

Джерело: 24 канал