У Франції акція протесту проти «подруги Путіна» Ле Пен закінчилася сутичками
- Сьогодні, 12:30
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«Марін Ле Пен належить до партії, що виступає проти ключових прав та свобод – як французів, так й іммігрантів»
У Парижі акція протесту проти лідера Національного фронту Марін Ле Пен завершилася сутичками з поліцією.
Під час маршу демонстранти кидали в поліцейських димові шашки. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.
В акції протесту взяли участь кілька сотень людей.
Партію «подруги Путіна» вони називають фашистською.
«Марін Ле Пен належить до партії, що виступає проти ключових прав та свобод – як французів, так й іммігрантів. Ця політична сила знизить рівень нашого життя та ще більше налаштує нас один проти одного», – заявила учасниця акції протесту.
Джерело: 24 канал