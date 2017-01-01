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    У Франції акція протесту проти «подруги Путіна» Ле Пен закінчилася сутичками

    • Сьогодні, 12:30
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    «Марін Ле Пен належить до партії, що виступає проти ключових прав та свобод – як французів, так й іммігрантів»

    У Парижі акція протесту проти лідера Національного фронту Марін Ле Пен завершилася сутичками з поліцією.

    Під час маршу демонстранти кидали в поліцейських димові шашки. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

    В акції протесту взяли участь кілька сотень людей.

    Партію «подруги Путіна» вони називають фашистською.

    «Марін Ле Пен належить до партії, що виступає проти ключових прав та свобод – як французів, так й іммігрантів. Ця політична сила знизить рівень нашого життя та ще більше налаштує нас один проти одного», – заявила учасниця акції протесту.

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    У Франції акція протесту проти «подруги Путіна» Ле Пен закінчилася сутичками
    У Франції акція протесту проти «подруги Путіна» Ле Пен закінчилася сутичками
    У Франції акція протесту проти «подруги Путіна» Ле Пен закінчилася сутичками
    У Франції акція протесту проти «подруги Путіна» Ле Пен закінчилася сутичками

    Джерело: 24 канал

    Путін Франція Марін Ле Пен
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