У Києві невідомі підпалили табір ромів, на яких скаржилися місцеві жителі

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Табір ромів

Роми кажуть, що в них не виникало конфліктів з жителями сусідніх будинків

У Києві на житловому масиві Березняки згорів табір, де проживали представники ромської національної меншини.

Вони залишили табір за день до пожежі, ніхто не постраждав.

За словами ромів, поліція придбала їм квитки та потяг до Закарпаття.

Місцеві жителі, що мешкають за кілька кварталів від табору, скаржаться на поведінку ромів.

Самі ж представники меншини кажуть, що в них не виникало конфліктів з жителями сусідніх будинків.

Джерело: Радіо Свобода