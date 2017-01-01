У Києві відкрили школу керування безпілотниками

У багатьох країнах почали приймати спеціальне законодавство щодо управління дронами. Україна в новітній технології теж розвивається

У 2016 році вітчизняні спортсмени увійшли в ТОП-50 кращих дрон-рейсерів світу. Для навчання мистецтву керування безпілотниками у Києві відкрили першу спеціальну школу.

Дрон-рейсинг – це спорт на межі віртуального світу і реальності. З одного боку, пілот керує справжнім літальним апаратом, а з іншого – це дуже нагадує комп'ютерну симуляцію.

Стежити за своїм літальним апаратом можна через мобільний телефон, проте професіонали радять використовувати спеціальні маски-окуляри. З ними настає відчуття того, що людина реально сидить в кабіні літака.

Дрон-рейсинг не має вікових обмежень, але культура керування, техніка безпеки і відповідальність – це найсуворіші правила, яких вчать інструктори.