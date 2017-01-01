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    У Києві відкрили школу керування безпілотниками

    • Сьогодні, 11:22
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    У багатьох країнах почали приймати спеціальне законодавство щодо управління дронами. Україна в новітній технології теж розвивається

    У 2016 році вітчизняні спортсмени увійшли в ТОП-50 кращих дрон-рейсерів світу. Для навчання мистецтву керування безпілотниками у Києві відкрили першу спеціальну школу.

    Дрон-рейсинг – це спорт на межі віртуального світу і реальності. З одного боку, пілот керує справжнім літальним апаратом, а з іншого – це дуже нагадує комп'ютерну симуляцію.

    Стежити за своїм літальним апаратом можна через мобільний телефон, проте професіонали радять використовувати спеціальні маски-окуляри. З ними настає відчуття того, що людина реально сидить в кабіні літака.

    Дрон-рейсинг не має вікових обмежень, але культура керування, техніка безпеки і відповідальність – це найсуворіші правила, яких вчать інструктори.

    Джерело: 24 канал

    Київ спорт технології
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