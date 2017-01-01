У Львові поховали бійця АТО, який з-за кордону повернувся боронити Україну
- Сьогодні, 17:22
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24 березня чоловік дістав смертельне поранення у бою в районі Новоолександрівки, що на Луганщині
42-річний Володимир Павлів тривалий час жив у Великобританії та Нідерландах. Проте минулого року повернувся в Україну і пішов добровольцем на фронт.
У 24-й окремій механізованій бригаді Володимир був командиром відділення, гранатометником-кулеметником.
24 березня чоловік дістав смертельне поранення у бою в районі Новоолександрівки, що на Луганщині. Поховали добровольця у рідному Львові, на Личаківському кладовищі.
За словами настоятеля гарнізонного храму Степана Суса, мужність героя АТО є прикладом відповідальності за долю всього народу.
Джерело: 24 канал