У Львові поховали бійця АТО, який з-за кордону повернувся боронити Україну

24 березня чоловік дістав смертельне поранення у бою в районі Новоолександрівки, що на Луганщині

42-річний Володимир Павлів тривалий час жив у Великобританії та Нідерландах. Проте минулого року повернувся в Україну і пішов добровольцем на фронт.

У 24-й окремій механізованій бригаді Володимир був командиром відділення, гранатометником-кулеметником.

24 березня чоловік дістав смертельне поранення у бою в районі Новоолександрівки, що на Луганщині. Поховали добровольця у рідному Львові, на Личаківському кладовищі.

За словами настоятеля гарнізонного храму Степана Суса, мужність героя АТО є прикладом відповідальності за долю всього народу.