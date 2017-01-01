У прокат виходить український фільм, який отримав світове визнання

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У прокат виходить український документальний фільм Dustards про мотоподорож Західною Україною. Це дебютна робота Станіслава Гуренка, яку знімали виключно за власні кошти

В основі кінострічки Dustards – пригодницька мандрівка чотирьох друзів мальовничими Карпатами. Головна ідея фільму – діалог людини з природою та цінність справжньої чоловічої дружби. Невід'ємною частиною подорожі стало знайомство героїв із карпатським дідусем.

«Це був дуже гарний контрастуючий момент: ми бачимо гарних молодих хлопців на модних байках і при цьому чуємо розповідь літньої досвідченої людини, яка розповідає про своє насичене життя в горах», – зазначив режисер фільму Dustards Станіслав Гуренко.

Фільм став платиновим переможцем міжнародної кінопремії, а у Лондоні на фестивалі незалежного кіно його визнали найкращою документальною стрічкою.

На прибуток від національного прокату творча команда не розраховує. Головне, що історію подорожі побачить більше коло людей і, можливо, повторить їхні пригоди.

Джерело: 24 канал