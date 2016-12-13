Українські фільми, які вийдуть у прокат у 2017 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Брама»

У 2016 році у прокат вийшла рекордна кількість вітчизняних фільмів. У 2017-му їх має стати ще більше

Ми відібрали вітчизняні стрічки, що мають великі шанси дійти до широких екранів протягом найближчих 12 місяців.

«Люксембург», Мирослав Слабошпицький

Фільм розповідає про людей, які живуть і працюють у Чорнобильській зоні відчуження в умовах ядерної зими.

Бюджет: 1,1 млн євро. Копродукція з Францією, Норвегією, Німеччиною та Нідерландами.

«Рівень чорного», Валентин Васянович

У центрі сюжету – весільний фотограф Костянтин. Він усе життя фотографує чуже щастя. 50-річчя стає для нього початком складного етапу. Все, що він любив, в один момент іде у минуле.

«Контури»

До цього альманаху документальних фільмів про стріт-арт входять три документальні короткометражні картини. «Проект дощу» Олега Чорного розповідає про маріупольську сторінку у творчості харківського графітчика Гамлета. Стрічка «Енджой» Валерія Балаяна присвячена анонімному кримському вуличному художнику. А фільм «Зсув» Олексія Радинського є вільною панорамою спільноти художників, музикантів та перформерів, що знайшла свій притулок в гаражному кооперативі в центрі столиці.

«Стрімголов», Марина Степанська

Ця київська історія розповідає про двох молодих коханців, яким до 30. Ці не герої намагаються зробити непростий вибір у нашу «героїчну добу». Сама режисерка характеризує цей сюжет так: «Про кохання під час пи*деця».

«Брама» , Володимир Тихий

Головна героїня картини – баба Пріся – живе недалеко від Прип’яті з донькою Славою й онуком Вовчиком. До них навідується дільничний, що має роман зі Славою. Основна його мета – примусити їх виїхати із закритої території. Баба конфліктує з донькою, бо та не хоче жити за її правилами. Але й не може наважитися повернутися в місто до цивілізації.

Бюджет: 16 млн грн.

«Правило бою», Олексій Шапарев

У прокаті з 24 січня.

Історія перспективного боксера Тараса, який разом із друзями заробляє собі на життя за допомогою вуличних боїв. Головний герой дізнається про хворобу матері та про те, що їй необхідна складна операція. Це змушує його вирушити на нелегальний тоталізатор.

«Рідні», Віталій Манський

У прокаті з 2 лютого.

Історія життя режисера Віталія Манського та його родини, що живе в різних куточках України: у Львові, Одесі, на Донбасі та в Криму. Інша сюжетна лінія фільму висвітлює глибокі корені конфлікту між Україною та Росією.

Копродукція з Німеччиною, Латвією, Естонією.

«DZIDZIO «КОНТРАБАС», Любомир Левицький

У прокаті навесні.

Сюжет цієї народної комедії тримається в таємниці.

«Давай танцюй» , Олександр Березань

Микита залишає рідне місто і вирушає до столиці на танцювальний турнір. Для юнака участь у проекті – більше ніж хобі та розвага. Він повинен перемогти, щоб допомогти рідному братові зібрати необхідні кошти на операцію.

«Маріуполіс», Мантас Кведаравичюс

У прокаті з березня.

Панорама життя у Маріуполі, неподалік від якого розгортаються військові дії. Картина зосереджена на людях, що продовжують займатися своєю справою, незважаючи на кризовий час. Гароями стрічки стали чоботяр, робітники заводу та дому культури, рибак, журналістка, машиніст трамваю

Копродукція з Литвою, Німеччино і Францією.

«Інфоголік», Валентин Шпаков і Владислав Климчук

У прокаті з 2 березня.

Молодий менеджер інвестиційної компанії Іван є справжнім інфоголіком. Він ні на хвилину не розлучається зі своїм телефоном. Його залежність стає справжнім прокляттям, коли всі новини, про які він дізнається, починають відбуватися саме в його житті.

«Поліна», Оліаса Барко

У прокаті з 25 травня.

Історія дівчинки, яка вирушає на пошуки правди про свою сім’ю в чарівну подорож, повну небезпек і пригод.

Бюджет: 2 млн євро. Копродукція з Бельгією та Францією.

«Мир вашому дому», Володимир Лерт

У прокаті навесні.

У єврейському селі живе молочник Тев’є. Він бідний настільки, що у п’яти його дочок є лише один вихід – вдало вийти заміж. Він звертається по допомогу до свахи. Проте доньки вважають за потрібне самостійно вирішувати свою долю.

«Червоний», Заза Буадзе

Два українці, що одночасно воювали за різні ідеали. Тепер вони на каторзі: колишній командир УПА Данило Червоний і радянський льотчик Віктор Гуров. Червоний — із заходу України, Гуров — зі сходу. Чоловіки домовилися між собою протистояти репресіям начальника табору майора Абрамова і підіймають повстання.

Бюджет: 20 млн грн.

«Сторожова застава» , Юрій Ковальов

У прокаті восени.

Школяр Віктор, що здійснює подорож із нашого часу на тисячу років назад. У середньовіччі він знайомиться з богатирями Іллею, Добринею та Олешком. Разом із ними хлопцеві доведеться захистити власну землю від половців і містичних істот.

Бюджет: 40 млн грн.

«Припутні», Аркадій Непиталюк

У прокаті з 28 вересня.

На одній із автобусних зупинок Ніжина провінційний таксист Юра випадково натрапляє на молоду дівчину Свєту. Свєта та її мати спокушають Юру грошима на поїздку в Припутні – забуте Богом і людьми село. Через неймовірний збіг обставин Юра змушений залишитися у селі – тепер узагалі невідомо, коли він дістанеться додому та які ще несподіванки приготувала для нього доля.

Бюджет: 8,575 млн грн.

«Її серце», Ахтем Сеїтаблаєв

У прокаті восени.

Історія життя молодої кримської татарки Саіде Аріфової, що, ризикуючи власним життям, врятувала 88 дітей-сиріт єврейської національності під час Другої світової війни.

Бюджет: 31 млн грн. Копродукція з Грузією.

«Бобот», Максим Ксьонда

У центрі сюжету – дванадцятирічний брехун і фантазер Вадик. Він постійно розповідає про свої вигадані подвиги. Та одного разу він опиняється в центрі протистояння двох позаземних сил. Бобот – це антропоморфна ходяча трансформаторна будка. Він допомагає Вадику рятувати світ.

Бюджет: 20 млн грн. Копродукція з Грузією.

«Троє», Іван Кравчишин

Вестерн про трьох різних за характером друзів. Дія майбутнього фільму відбувається на початку ХХ століття і, на думку авторів проекту, ці події дуже актуальні нині та перегукуються з тим, що сьогодні переживає наша країна.

«Клара»

Анімаційна сімейна комедія, що розповідає про дівчинку Клару. Вона живе в лісному домику разом із трьома мавпочками. Разом вони відправляються у подорож.

«Jamala.ua», Ганна Акулевич

Документальний фільм-спостереження за життям і творчістю співачки Джамали.

У 2017-18 роках має вийти роуд-муві «Ізі» Андреа Маньяні. А в 2018-му: «Урсус» Отара Шаматави, «Шлях мерця» Георгія Фоміна, «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк і «Викрадена принцеса» Олега Маламужа.

Джерело: cutinsight.com