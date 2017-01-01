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    В Австралії з яхти вилучили рекордні 1,4 тонни кокаїну

    • Сьогодні, 22:55
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    Наркотики в Австралії
    Наркотики в Австралії

    За словами міністра юстиції Майкла Кінана, австралійський ринок наркотиків - один з найбільш прибуткових у світі

    Федеральна поліція Австралії в ході секретної спецоперації виявила на яхті контрабандистів одну тонну 400 кілограмів кокаїну вартістю 240 мільйонів доларів США. Вона також затримала шістьох осіб, п'ятеро з яких - австралійські громадяни.

    Згідно з даними Мін'юсту, їм пред'явлено звинувачення в змові з метою ввезення наркотиків в Австралію. Правопорушників загрожує довічне ув'язнення.

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    За словами міністра юстиції Майкла Кінана, австралійський ринок наркотиків - один з найбільш прибуткових у світі.

    Джерело: NTDRussian
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