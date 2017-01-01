В Австралії з яхти вилучили рекордні 1,4 тонни кокаїну

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Наркотики в Австралії

За словами міністра юстиції Майкла Кінана, австралійський ринок наркотиків - один з найбільш прибуткових у світі

Федеральна поліція Австралії в ході секретної спецоперації виявила на яхті контрабандистів одну тонну 400 кілограмів кокаїну вартістю 240 мільйонів доларів США. Вона також затримала шістьох осіб, п'ятеро з яких - австралійські громадяни.

Згідно з даними Мін'юсту, їм пред'явлено звинувачення в змові з метою ввезення наркотиків в Австралію. Правопорушників загрожує довічне ув'язнення.

За словами міністра юстиції Майкла Кінана, австралійський ринок наркотиків - один з найбільш прибуткових у світі.