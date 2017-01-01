У «Главкомі» прес-конференція: «Проблеми регулювання норм законодавства щодо трансплантації органів»

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Девід Кілгур

Експерт розкаже про світову практику запобігання зловживань у сфері трансплантації органів

Сьогодні, 10 січня, о 10:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Проблеми регулювання правових та морально-етичних норм законодавства щодо трансплантації органів».

Запрошені гості:

Девід Кілгур, екс-держсекретар Канади з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, номінант на Нобелівську премію миру 2010 року, який презентуватиме результати свого незалежного звіту щодо примусового видаляння органів у КНР.

Він розкаже про світову практику запобігання зловживань у цій галузі.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: