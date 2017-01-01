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    У «Главкомі» прес-конференція: «Проблеми регулювання норм законодавства щодо трансплантації органів»

    • Сьогодні, 10:28
    • Розсилка
    Девід Кілгур
    Девід Кілгур

    Експерт розкаже про світову практику запобігання зловживань у сфері трансплантації органів

    Сьогодні, 10 січня, о 10:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Проблеми регулювання правових та морально-етичних норм законодавства щодо трансплантації органів».

    Запрошені гості:

    Девід Кілгур, екс-держсекретар Канади з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, номінант на Нобелівську премію миру 2010 року, який презентуватиме результати свого незалежного звіту щодо примусового видаляння органів у КНР.

    Він розкаже про світову практику запобігання зловживань у цій галузі.

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

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