У «Главкомі» прес-конференція: «Проблеми регулювання норм законодавства щодо трансплантації органів»
- Сьогодні, 10:28
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Розсилка
Девід Кілгур
Експерт розкаже про світову практику запобігання зловживань у сфері трансплантації органів
Сьогодні, 10 січня, о 10:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Проблеми регулювання правових та морально-етичних норм законодавства щодо трансплантації органів».
Запрошені гості:
Девід Кілгур, екс-держсекретар Канади з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, номінант на Нобелівську премію миру 2010 року, який презентуватиме результати свого незалежного звіту щодо примусового видаляння органів у КНР.
Він розкаже про світову практику запобігання зловживань у цій галузі.
Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: