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    В Києві відкрили центр арт-терапії для дітей переселенців

    • Сьогодні, 11:14
    • Розсилка

    Маленька ініціатива без фінансування перетворилася в масштабну допомогу для сімей переселенців

    Проект «Війна не забере твою мрію» з'явився рік тому. Команда з творчих волонтерів вирішила створити талант-шоу для дітей переселенців. Спочатку їх інтенсивно готували до виступів – пісні, танці, театральні міні-вистави. А потім проект уже перетворився на повноцінну школу: з дітьми займаються професійні вокалісти, актори, музиканти та психологи.

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    Джерело: 24 канал

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