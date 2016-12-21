В Києві відкрили центр арт-терапії для дітей переселенців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маленька ініціатива без фінансування перетворилася в масштабну допомогу для сімей переселенців

Проект «Війна не забере твою мрію» з'явився рік тому. Команда з творчих волонтерів вирішила створити талант-шоу для дітей переселенців. Спочатку їх інтенсивно готували до виступів – пісні, танці, театральні міні-вистави. А потім проект уже перетворився на повноцінну школу: з дітьми займаються професійні вокалісти, актори, музиканти та психологи.

Джерело: 24 канал