Велосипедом на роботу – безпечно навіть взимку, якщо ти передбачуваний на дорозі

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Фото: Станіслав Груздєв «Велосипедом на роботу»

Активісти Асоціації велосипедистів Києва провели зимовий флешмоб «Велосипедом на роботу» на майдані Незалежності

Про свої враження учасники акції розповіли журналістам.

Нагадаємо, напередодні Асоціація велосипедистів Києва пропонувала відзначити зимовий день «На велосипеді на роботу» велопробігом до місця роботи.

«Люди з різних країн по всьому світу обирають велосипед як вид транспорту, щоб доїхати на роботу. Ми вважаємо, що клімат не є перешкодою для їзди на велосипеді в Києві протягом усього року. Тому закликаємо місто до створення велосипедної інфраструктури та утримання доріг взимку в чистому стані. Для тих, хто хоче зустріти цей ранок у велосипедному колі, перед роботою зустрічаємося на Майдані Незалежності, біля Лядських воріт. Подивимося, скільки в Києві зимових байктуворкерів!» – йшлося в повідомленні асоціації на сторінці у Facebook.