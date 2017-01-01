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    Відмовити у статусі біженця в ЄС зможуть за опосередкований зв'язок із терористами

    • Сьогодні, 10:06
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    Євросоюз розширив коло осіб, яким може бути відмовлено в наданні статусу біженця

    Згідно з постановою Європейського суду, будь-яка країна – член блоку отримала повноваження відмовляти в притулку особам, які мали навіть непрямі зв'язки з терористичними організаціями.

    Раніше, за правилами Ради Безпеки ООН, заборона діяла по відношенню до тих, хто безпосередньо брав участь у терористичній діяльності або допомагав у здійсненні терактів.

    Джерело: NTDRussian

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