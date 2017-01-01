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    «Я рятую людей музикою». Cкрипалька з Берліна зіграла в зруйнованому будинку в Авдіївці

    • Сьогодні, 19:53
    • Розсилка

    Марина Бондас - скрипалька Берлінського радіо. Вона грає для військових та волонтерів, дітей із прифронтових міст.

    Марина найгірші дні обстрілів прожила в знайомих в будинку в Старій Авдіївці, де були найсильніші обстріли.

    Коли вона приїхала в місто грати зі своєю гуманітарною місією — вона не знала, що почнеться така ескалація.

    У скрипальки було багато планів зіграти: і в медиків, і у військових, і в дитячих притулках, але через обстріли всього запланованого зробити не вийшло.

    Марина вважає, що своєю музикою вона зможе врятувати людей.



    Джерело: Громадське
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