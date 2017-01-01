Як бойовики вивозять крадене вугілля з Донбасу
- Сьогодні, 21:08
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Чи зможуть українські юристи довести, що вугілля крадене?
Бойовики налагоджують торгівлю продукцією «націоналізованих» в ОРДЛО підприємств.
Для того, щоб потім українські метал і вугілля йшли до Росії й по всьому світу, компанії оформлюють на невизнаних територіях.
Журналісти розбирались, наскільки така схема працездатна і чи зможуть українські юристи довести, що вугілля крадене.
Нагадаємо, керівник російського федерального агентства з державних резервів Дмитро Гогін підтвердив, що Росія надає «гуманітарну підтримку» підприємствам Донбасу.
«Росрезерв надає гуманітарну підтримку підприємствам Донбасу за рахунок наявних резервів», - заявив він.
Джерело: Радіо Свобода