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    Як фарцувальники змінили моду у Радянському Союзі

    • Сьогодні, 17:33
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    Спійманий фарцувальник з товаром у відділенні міліції
    Спійманий фарцувальник з товаром у відділенні міліції

    В СРСР фарцування було надприбутковим бізнесом. Головне – не потрапити на око міліції

    «Сегодня носит адидас, а завтра родину продаст». Радянська віршована побрехенька застерігала не відхилятися від курсу партії. Купувати речі вітчизняних виробників, не спокушатися на імпортне. І байдуже, що радянське дуже часто означало «немодне», сіре, одноманітне та ще й не завжди якісне.

    Перші паростки фарцування з’явилися у 50-ті роки. Тоді «стиляги» вимінювали радянський коньяк чи ікру на одяг в іноземних студентів в гуртожитках. В цей час про заробіток ще не йшлося. Жодної комерції, все заради стилю.

    Та вже згодом все змінилося. На вулицях Москви велася справжня війна за іноземний одяг. Футболки, піджаки, штани і навіть взуття намагалися виміняти на свій одяг, радянське спиртне чи годинники. За одяг з написами англійською – подвійний тариф. Попит на імпортне раптом підстрибнув, а фарцування стало прибутковим бізнесом, який все ще будувався на щирій любові до західної культури.

    Вже згодом фарцування стало надприбутковим бізнесом. Головне – не потрапити на око міліції.

    Джерело: 24 канал
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