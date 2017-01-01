Як країни Європи проходять випробування лютими морозами

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Аномальні морози у Європі

Європейські країни останній тиждень потерпають від сильних морозів та снігопадів. Найбільше дістається тим територіям, де, зазвичай, зима тепла

Мешканці Болгарії, які звикли до лагідних зим, цього року як ніколи ретельно запасаються теплим одягом та взуттям. Адже, за даними місцевої Національної метеорологічної служби, в окремих районах країни температура впаде до -21 градуса.

Декілька сіл на півночі країни залишилися без електроенергії. А столицю Софію засипає снігом. Читайте також За останню добу з Києва вивезено майже 6,5 тис. тонн снігу Вчора, 14:32

Джерело: 24 канал