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    Як країни Європи проходять випробування лютими морозами

    • Вчора, 23:26
    • Розсилка
    Аномальні морози у Європі
    Аномальні морози у Європі

    Європейські країни останній тиждень потерпають від сильних морозів та снігопадів. Найбільше дістається тим територіям, де, зазвичай, зима тепла

    Мешканці Болгарії, які звикли до лагідних зим, цього року як ніколи ретельно запасаються теплим одягом та взуттям. Адже, за даними місцевої Національної метеорологічної служби, в окремих районах країни температура впаде до -21 градуса.

    Декілька сіл на півночі країни залишилися без електроенергії. А столицю Софію засипає снігом.

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    Джерело: 24 канал

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