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    Як Росія готує кримських дітей до війни

    • Сьогодні, 13:41
    • Розсилка
    Діти в Криму
    Діти в Криму

    Чим сьогодні живе окупований півострів?

    Як Росія вчить кримських дітей любити нову батьківщину та у всіх інших країнах бачити ворогів.

    Чому російських байкерів, яких разом з мільярдами грошей вигнали з Севастополя, вирішили запросити до Керчі?

    Як кримський бізнесмен, який підтримував окупацію розгледів фашистів у російській владі. А також ви дізнаєтесь – що сталося з найвідомішою кримською клінікою, в якій лікували алкозалежних людей.

    Чим живе окупований півострів?

    Джерело: Радіо Свобода

    Крим Росія анексія діти
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