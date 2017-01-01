Як Росія готує кримських дітей до війни

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Діти в Криму

Чим сьогодні живе окупований півострів?

Як Росія вчить кримських дітей любити нову батьківщину та у всіх інших країнах бачити ворогів.

Чому російських байкерів, яких разом з мільярдами грошей вигнали з Севастополя, вирішили запросити до Керчі?

Як кримський бізнесмен, який підтримував окупацію розгледів фашистів у російській владі. А також ви дізнаєтесь – що сталося з найвідомішою кримською клінікою, в якій лікували алкозалежних людей.

Чим живе окупований півострів?

Джерело: Радіо Свобода