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    Як виглядає школа, де голос учнів має вагу

    • Сьогодні, 21:44
    • Розсилка

    Діти самі собі обирають мелодію шкільного дзвінка та види покарання за погану поведінку

    Альтернативна школа, в якій діти – творці демократії.

    Голос учнів тут має вагу – вони самі вирішують шкільні питання.

    На щотижневих зборах вони обирають суддю – учня, який буде розбиратися у проблемних ситуаціях між дітьми.

    Крім того, вони самі собі обирають мелодію шкільного дзвінка та види покарання за погану поведінку.

    Школа, де голос учнів має вагу. Як це діє?


    Джерело: Радіо Свобода

    діти освіта школа
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