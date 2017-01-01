Як виглядає школа, де голос учнів має вагу
- Сьогодні, 21:44
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Діти самі собі обирають мелодію шкільного дзвінка та види покарання за погану поведінку
Альтернативна школа, в якій діти – творці демократії.
Голос учнів тут має вагу – вони самі вирішують шкільні питання.
На щотижневих зборах вони обирають суддю – учня, який буде розбиратися у проблемних ситуаціях між дітьми.
Крім того, вони самі собі обирають мелодію шкільного дзвінка та види покарання за погану поведінку.
Школа, де голос учнів має вагу. Як це діє?
Джерело: Радіо Свобода