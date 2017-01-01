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    За що Трампа можуть відправити у дострокову відставку?

    • Сьогодні, 08:51
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    <span>Дональд Трамп</span>
    Дональд Трамп

    ФБР зацікавив зять президента США, чоловік Іванки та батько трьох онуків Дональда Трампа.

    ФБР вважає, що Джеред Кушнер в своєму розпорядженні цілий джерелом інформації про контакти кампанії кандидата Трампа і адміністрації президента Трампа з російськими олігархами.

    Це лише одна гілка розслідування - пошук складу злочину. Інша гілка - докази спроб зашкодити правосуддю, приховати склад злочину.

    Джерело: myRTVi

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