Західну Україну накрили снігопади

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Негода на Закарпатті призвела до того, що рятувальникам довелося обмежити рух на частині доріг області

За повідомленням ДСНС, через погіршення погодних умов на території Закарпатської області ускладнено рух транспорту на автошляхах державного значення, зокрема: М06 Київ – Чоп, Н13 Львів – Самбір – Ужгород, Н09 Мукачеве – Рогатин – Львів, Р21 Долина – Хуст.

Також на перевалах Закарпатської області рух великовагового транспорту обмежено. Транспорт, який рухається у зазначених напрямках, прямує до місць тимчасового відстою транзитного транспорту. Читайте також В Україні оголошено штормове попередження: у горах лавинонебезпечно Вчора, 09:46

Джерело: 24 канал