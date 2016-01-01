Жадан: Ми зібрали гроші для матері Кольченка, щоб вони могли побачитися
- 26 Грудня, 23:33
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Розсилка
Олександр Кольченко
Письменник Сергій Жадан та його музична група «Жадан і Собаки» зібрали гроші для поїздки матері політв'язня Олександра Кольченка на зустріч із сином у російській колонії
За словами Жадана, важливо пам'ятати про політв'язнів, бо на їхньому місці міг опинитися будь-який українець.
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Нагадаємо, як повідомляв «Главком», міністерство юстиції Росії відмовило Україні в передачі незаконно засудженого Олександра Кольченка.