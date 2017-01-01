Живий та усміхнений. Останнє відео загиблого під Авдіївкою захисника України Дмитра Оверченка
- Сьогодні, 22:02
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На відео військовий проводить екскурсію для західних ЗМІ
Дмитро Оверченко загинув у боях із російськими окупаційними військами під Авдіївкою 29 січня цього року.
Журналістам передали унікальні кадри – останню відеозйомку бійця, яку проводили західні ЗМІ. На кадрах, відзнятих у листопаді 2016 року, Дмитро посміхається та жартує.
На відео Дмитро чемний та усміхнений, з легкістю спілкується із кореспондентами.
Джерело: УНІАН