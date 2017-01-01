Знято з любов'ю до України. Як фільм про шлях Вєрки Сердючки на Євробачення підкорює глядачів

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«Серіал про шляхи Вєрки Сердючки до висот Євробачення. Знято з любов'ю до України»

Виступ VERKA SERDUCHKA з піснею Dancing! (Lasha Tumbai) в Гельсінкі в 2007 році до сих пір визнається світовими медіа одним з найяскравіших за всю історію існування Євробачення. В якості подарунка глядачів Євробачення очікував комедійний короткометражний фільм, знятий режисером Семеном Горовим.

Журналісти по-своєму нарекли цей твір - «Євробачення: шлях до слави». Але ролик не тільки розповідає про шлях VERKA SERDUCHKA до світової слави від пологового будинку до Гельсінкі, а й показує веселі подробиці підготовки столиці, Вєрки, мами і багатьох інших до прийому іноземних гостей на Євробаченні 2017.

Ролик пішов в ефір на всіх світових тв-каналах, які транслювали Євробачення а також в YouTube. Реакція глядачів була блискавичною: twitter, facebook і youtube заполонили коментарі і відгуки про фільм.

«Серіал про шляхи Вєрки Сердючки до висот Євробачення. Знято з любов'ю до України і знанням справи режисером Семеном Горовим і його дружною знімальною групою. Ридати від сміху, чекаємо продовження! Браво!», - пише @ zefir.ua на своєму Фейсбуці.

«Я дійсно сподіваюся вона заспіває Lasha Tumbai на шоу в цьому році», - коментує @bunpuffy на YouTube.

Джерело: Gazeta.ua