Еммануель Макрон: У Франції може відбутися референдум з виходу із Євросоюзу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 112.ua Еммануель Макрон

Лідер президентських перегонів у Франції хоче реформувати ЄС

Лідер президентських перегонів у Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС має або провести реформи, або він зіткнеться з перспективою Frexit. Про це повідомляє BBC, яке цитує «112.ua».

«Я – проєвропейський політик. Під час цих виборів я постійно захищав європейську ідею та європейську політику, бо я вважаю, що це надзвичайно важливо для французів і для того, яке місце наша країна займає в процесі глобалізації», – сказав Макрон в інтерв'ю BBC.

«Але водночас ми повинні враховувати ситуацію, слухати людей, те, що вони розгнівані і не хочуть чекати. Подальша розбалансованість у роботі ЄС неприпустима. Тому я вважаю, що мій мандат поширюється і на глибоке реформування Євросоюзу, нашого європейського проекту», – сказав Макрон.

Він додав, що якби він дозволив Євросоюзу функціонувати так, як зараз, це було б зрадою. «І я не хочу цього, – сказав він, – тому що наступного дня у нас буде «Фрексіт» або знову «Національний фронт», – зазначив Макрон.

Наразі соцопитування свідчать, що Еммануель Макрон у другому турі виборів президента матиме відчутну перевагу над Марін Ле Пен.

Макрон лідирує за опитуваннями перед другим туром президентських виборів у Франції

Нагадаємо, що Макрон став лідером у результаті голосування в першому турі президентських виборів у Франції. До другого туру виходять центрист Макрон із результатом 24,01% голосів і Марін Ле Пен – 21,30% голосів.