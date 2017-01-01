Поліція Грузії заявила про повний контроль над ситуацією в Батумі

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В ночі на вулицях міста відбулися сутички протестувальників з поліцією

Організатори та учасники вуличних заворушень в Батумі будуть покарані за всією суворістю закону. Про це заявив міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Мгебрішвілі, повідомляє Грузия online.



За словами глави МВС, поліція і спецназ повністю контролюють ситуацію в центрі Батумі, де в ніч на неділю сталися заворушення.



«Ситуація повністю під контролем. Поліція повністю контролює ситуацію. Подібний хаос і будь-які заворушення не можуть відбуватися на території Грузії. Поліція була на висоті», - заявив Мгебрішвілі. За його словами, нині правоохоронцям вже вдалося ідентифікувати особи багатьох учасників акції протесту.



«Поліція застосувала адекватну, пропорційну силу... Я обіцяю, що всі особи, які були організаторами цього акту вандалізму, або брали в ньому участь, будуть покарані за всією суворістю закону», - зазначив міністр. За інформацією міністра, 40 затримано близько людина.



Нагадаємо, заворушення в Батумі спалахнули в суботу, 11 березня. Приводом для протестів стали дії поліцейського щодо водія, який порушив правила дорожнього руху, і слідом за цим затримання шести осіб, що вступили в бійку з співробітниками МВС.



У будівлі Головного управління внутрішніх справ Аджарії зібралося близько тисячі осіб, які зажадали відставки нового начальника патрульної поліції Аджарії. Учасники мітингу спробували прорватися в будівлю Головного управління внутрішніх справ автономії, закидали правоохоронців камінням і підпалили кілька поліцейських машин. У відповідь спецназ застосував сльозогінний газ і гумові кулі.

Докладніше про події у Грузії читайте в матеріалі: Протести у Батумі: погроми, сльозогінний газ та десятки постраждалих

