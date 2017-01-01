Прокуратура Франції розпочала розслідування справи дружини кандидата в президенти Франсуа Фійона

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Фото: picture-alliance/abaca/C. Liewig

Пенелопу Фійон звинувачують у незаконному отриманні майже 1 млн євро

У Франції фінансова прокуратура почала розслідування у справі про працевлаштування дружини кандидата в президенти Франсуа Фійона, повідомляє видання Le Parisien.

У документі, який наводить видання, перераховані звинувачення в розкраданні бюджетних коштів, використанні суспільної власності і торгівлі впливом, ідеться у повідомленні телеканалу «112 Україна».

Як відомо, Франсуа Фійона і його дружину Пенелопу звинувачують у незаконному отриманні майже 1 млн євро. Французьке видання Le Canard Enchaine заявило, що дружина кандидата Пенелопа Фійон заробила близько 500 тисяч євро, працюючи помічницею чоловіка в парламенті. Однак, за даними журналістів, свідків роботи Пенелопи Фійон на посаді помічника розшукати не вдалося.

Нагадаємо, в листопаді 2016 Франсуа Фійон здобув перемогу в другому турі праймеріз правої партії «Республіканці».Однак пізніше, з появою обвинувачень його дружини, політик не виключив, що може зняти свою кандидатуру з президентських перегонів.

Як повідомлялося, лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен поступово втрачає шанси на перемогу в президентській гонці 7 травня. Про це з посиланням на дані опитування Opinionway повідомляє Reuters.

Згідно з опитуванням, Ле Пен набирає 25% в першому турі 23 квітня, незалежний кандидат Еммануель Макрон в першому турі має шанси отримати 22%, а кандидат від консерваторів Франсуа Фійон може розраховувати на 20%, що виводить у другий тур з Ле Пен саме Макрона. Макрон переміг би Ле Пен з результатом 66% до 34% у другому турі.

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