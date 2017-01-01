Франсуа Фійон може зняти свою кандидатуру з президентських перегонів у Франції
- Сьогодні, 21:29
-
Розсилка
Лише кримінальне рослідування змусить Фійона залишити президентську гонку
Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що зніме свою кандидатуру з президентських перегонів, якщо проти нього відкриють кримінальне розслідування.
Пан Фійон опинився у центрі скандалу після того, як видання Canard Enchaine повідомило, що його дружина Пенелоп заробила близько 500 тисяч євро, працюючи помічницею чоловіка у парламенті. При цьому не існує жодних свідчень того, що вона справді там працювала, стверджує видання.
Політик-консерватор заявив журналістам, що не бачить нічого незаконного чи неналежного у роботі своєї дружини в парламенті.
Він назвав заяви Canard Enchaine «огидними» й зазначив, що подав скаргу на видання.
«Лише одна річ зупинить мене від висування своєї кандидатури: якщо постраждає моя честь, якщо я опинюся під офіційним слідством», - заявив він у ефірі програми TF1, повідомляє українська служба ВВС.
«Моя дружина завжди на мене працювала з того часу, як мене уперше обрали (депутатом. - Ред.) у 1981 році», - додав пан Фійон. За його словами, до її завдань входило вичитування його промов, прийом гостей і представлення його на зустрічах.
«Питання в тому, чому - коли моя дружина отримувала зарплатню із 1997 року - це випливає зараз, за два з половиною місяці до виборів? Вочевидь, це спроба зняти мене із кандидатів у президенти», - заявив Фійон.
Прокуратура Франції у середу почала попереднє розслідування у зв'язку зі звинуваченнями на адресу пана Фійона за підозрою в розтраті державних коштів.
Франсуа Фійон в четвер надав прокуратурі документи, які, за словами його адвоката, мають свідчити про те, що його дружина Пенелопа дійсно працювала його помічником, а не просто отримувала зарплату.