Франсуа Фійон може зняти свою кандидатуру з президентських перегонів у Франції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лише кримінальне рослідування змусить Фійона залишити президентську гонку

Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що зніме свою кандидатуру з ‎президентських перегонів, якщо проти нього відкриють кримінальне розслідування.‎

Пан Фійон опинився у центрі скандалу після того, як видання Canard Enchaine повідомило, ‎що його дружина Пенелоп заробила близько 500 тисяч євро, працюючи помічницею ‎чоловіка у парламенті. При цьому не існує жодних свідчень того, що вона справді там ‎працювала, стверджує видання.‎

Політик-консерватор заявив журналістам, що не бачить нічого незаконного чи неналежного ‎у роботі своєї дружини в парламенті.‎

Він назвав заяви Canard Enchaine «огидними» й зазначив, що подав скаргу на видання.‎

«Лише одна річ зупинить мене від висування своєї кандидатури: якщо постраждає моя честь, якщо я опинюся під офіційним слідством», - ‎заявив він у ефірі програми TF1, повідомляє українська служба ВВС.

«Моя дружина завжди на мене працювала з того часу, як мене уперше обрали (депутатом. - ‎Ред.) у 1981 році», - додав пан Фійон. За його словами, до її завдань входило вичитування ‎його промов, прийом гостей і представлення його на зустрічах.‎

«Питання в тому, чому - коли моя дружина отримувала зарплатню із 1997 року - це ‎випливає зараз, за два з половиною місяці до виборів? Вочевидь, це спроба зняти мене із ‎кандидатів у президенти», - заявив Фійон.‎

Прокуратура Франції у середу почала попереднє розслідування у зв'язку зі звинуваченнями ‎на адресу пана Фійона за підозрою в розтраті державних коштів.‎

Франсуа Фійон в четвер надав прокуратурі документи, які, за словами його адвоката, мають ‎свідчити про те, що його дружина Пенелопа дійсно працювала його помічником, а не ‎просто отримувала зарплату.‎