Третина західного Мосула перейшла під контроль влади Іраку

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Фото: РБК-Україна

Операція іракських сил триває з 19 лютого

Іракські сили безпеки відбили більш ніж третину західного Мосула від терористів «Ісламської держави». Про це AFP повідомив генерал-майор штабу іракських військ Маан аль-Сааді, передає УНН.

«Близько третини правого берега (західного Мосула) перебувають під контролем наших підрозділів», - сказав генерал-майор Маан аль-Сааді.

Іракські сили 19 лютого почали операцію по поверненню західного Мосула, який є найбільш заселеною територією під контролем «Ісламської держави».

Терористичне угруповання «Ісламська держава» спустошили великі райони на північ і захід від Багдада в 2014 році, але іракські сили за підтримки США під керівництвом повітряних ударів та іншої підтримки з тих пір повернули під контроль більшу частину території, яку вони втратили.

Іракські сили почали масштабну операцію по поверненню Мосулу в жовтні, тоді їм вдалося відбити східну частину міста.

Як повідомлялося раніше, у в'язниці в Бадуші поблизу міста Мосул виявлено масове поховання жертв терористичного угруповання «Ісламська держава».