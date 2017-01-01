У Росії покінчив життя самогубством чемпіон світу з мотокросу

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Хворий на онкологію російський спортсмен вистрибнув з вікна багатоповерхіввки у Москві

Чемпіон світу з мотокросу гонщик Віктор Арбеков покінчив життя самогубством. 74-річний спортсмен вистрибнув з вікна своєї квартири на 8 поверсі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Трагедія сталася ще у ніч на 18 лютого. Тіло Арбекова знайшли біля під'їзду його будинку на Таллінській вулиці у районі Строгіно, що у Москві.

Дружина спортсмена повідомила, що її чоловік страждав на онкологічне захворювання четвертої стадії.

У 1965 році Арбеков став першим радянським гонщиком, який виграв чемпіонат світу з мотокросу.

Він також 14 разів вигравав чемпіонат СРСР.