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    У Росії покінчив життя самогубством чемпіон світу з мотокросу

    • Сьогодні, 17:10
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    Хворий на онкологію російський спортсмен вистрибнув з вікна багатоповерхіввки у Москві

    Чемпіон світу з мотокросу гонщик Віктор Арбеков покінчив життя самогубством. 74-річний спортсмен вистрибнув з вікна своєї квартири на 8 поверсі. 

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Трагедія сталася ще у ніч на 18 лютого. Тіло Арбекова знайшли біля під'їзду його будинку на Таллінській вулиці у районі Строгіно, що у Москві. 

    Дружина спортсмена повідомила, що її чоловік страждав на онкологічне захворювання четвертої стадії.

    У 1965 році Арбеков став першим радянським гонщиком, який виграв чемпіонат світу з мотокросу.

    Він також 14 разів вигравав чемпіонат СРСР.

    Росія смерть
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