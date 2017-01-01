У США сина Мохаммеда Алі допитували через його належність до мусульманства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: FightNews.RU

Міграційні служби 2 години допитували сина легендарного боксера

Мохаммеда Алі-молодшого кілька годин допитували співробітники міграційних служб США. Інцидент з сином легендарного боксера стався в міжнародному аеропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида), пише The Hill.



За інформацією видання, Алі-молодший разом зі своєю матір'ю прибув в аеропорт Флориди з Ямайки 7 лютого. Після позитивної відповіді на питання, чи є він мусульманином, чоловікові довелося протягом двох годин розмовляти з співробітниками міграційних служб. Зокрема, його запитували про місце народження та походження.



«Для сім'ї Алі абсолютно очевидно, що це безпосередньо пов'язано із зусиллями Дональда Трампа видворити мусульман з США», - заявив адвокат Кріс Мансіні.



Зазначається, що Алі-молодший є мусульманином, він народився у Філадельфії і має американський паспорт.

Як повідомлялося раніше, президент Дональд Трамп пообіцяв на наступному тижні ухвалити ще один указ, який повинен встановити нові правила для іммігрантів у США.