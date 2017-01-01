Новий міграційний указ в США буде прийнятий наступного тижня, - Reuters

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Дональд Трамп може підписати указ в будь-який час

На наступному тижні буде прийнятий ще один указ, який повинен встановити нові правила для іммігрантів у США.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційного представника Білого дому.

Джерела агентства повідомили, що «указ може бути підписаний у будь-який час».

Указ, згідно з яким на 90 днів забороняється в'їзд в США для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Судану, Ємену, Лівії та Сомалі, Трамп підписав 27 січня.

У США міграційна політика Трампа викликала хвилю акцій протестів.

Пізніше Федеральний суд в Сіетлі (штат Вашингтон) призупинив дію указу президента США Дональда Трампа про припинення прийому біженців та видачі віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами. Трамп заявив, що виграє суд за указом про мігрантів.

Нагадаємо, мексиканець, який був втретє депортований з США, наклав на себе руки біля прикордонного пункту Чапарраль.