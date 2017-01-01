В аеропорту Мюнхена задимівся літак: десятки людей евакуйовано



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Weatlas

Несправність виявилася на борту літака авіакомпанії Lufthansa

Десятки пасажирів літака Bombardier CRJ-900LR авіакомпанії Lufthansa було евакуйовано за хвилини до зльоту. Двигун лайнера задимівся на злітно-посадковій смузі аеропорту імені Франца-Йозефа Штрауса у столиці Баварії, повідомляє агентство DPA.

Літак мав виконати внутрішній рейс з Мюхена в Падерборн (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія). За кілька хвилин до зльоту, близько 11:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом), двигун літака задимився. Зліт було негайно скасовано, пасажирів евакуювали по трапу просто на злітно-посадкову смугу, потім звідти їх доправили до терміналу.

Причини загоряння наразі залишаються невідомими. Проводиться розслідування.

Як повідомлялося раніше, рейс літака «Москва – Бангкок» авіакомпанії «Аерофлот» потрапив у сильну турбулентність, внаслідок чого десятки людей дістали травми.