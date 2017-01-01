Велика Британія вийде з ЄС у березні 2019 року

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Процедура виходу Британії з ЄС не буде простою

Британський міністр з питань Brexit Девід Девіс в ефірі ВВС заявив, що Великобританія покине Євросоюз в березні 2019 року, передає ТАСС.



«Це станеться в березні 2019 року», - сказав він, відповідаючи на запитання ведучого, коли Великобританія вийде з ЄС.



«Рішення вийти з ЄС було прийнято британським народом на референдумі в червні минулого року. І це повинно статися», - зазначив Девіс, підкресливши, що британський парламент не має права накласти вето, уряд має намір здійснити Brexit на «максимально, наскільки це можливо, вигідних умовах».



Британський міністр відкинув твердження, що уряд не має «плану на випадок непередбачених обставин» при веденні переговорів. Він також закликав парламент підтримати в понеділок законопроект про Brexit. «Ми збираємося зробити це. Будь ласка, не зв'язуйте руки прем'єр-міністра в цьому процесі», - закликав він.



Офіційно переговори між Лондоном і Брюсселем повинні стартувати після того, як британський парламент дасть прем'єр-міністру Сполученого Королівства Терезі Мей відповідні повноваження. Згідно з останньою інформацією британських ЗМІ, законопроект про запуск процедури Brexit має хороші шанси на схвалення обома палатами парламенту в понеділок. Таким чином, вже на наступний день, 14 березня, прем'єр-міністр під час виступу в Палаті громад може оголосити про те, що вона направила в Брюссель повідомлення про початок застосування статті 50 Лісабонського договору про ЄС, яка запускає процес дворічних переговорів про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу.



Референдум з питання членства Великобританії в ЄС пройшов 23 червня 2016 року, на ньому перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції.

Як повідомлялося раніше, як повідомляють британські ЗМІ, голова уряду Великобританії Тереза Мей має намір вимагати від Брюсселя виплатити дев'ять мільярдів фунтів (майже 11 мільярдів доларів) британських активів, що зберігаються в Європейському інвестиційному банку, після запуску процедури Brexit.