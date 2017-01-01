Вибори у Франції: букмекери спрогнозували долю «подруги Путіна» у другому турі

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Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен

У Марін Ле Пен майже відсутні шанси стати наступним президентом Фаранції

До другого туру президентських виборів у Франції, який відбудеться 7 травня, залишилося лише декілька днів. Не оминули своєю увагою цю подію і букмекери, які проаналізували шанси обох кандидатів на перемогу.

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

Імовірність ж успіху Марін Ле Пен, яку оглядачі називають «подругою Путіна», оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00. Це говорить про те, що шанси на її перемогу є суто теоретичним.

У разі відсутності відчутних несподіванок, саме Еммануель Макрон і має стати наступним президентом Франції.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

У середу пройшли заключні теледебати двох кандидатів напередодні другого туру, голосування відбудеться 7 травня.

Як повідомляв «Главком», теледебати між Макроном та Ле Пен тривали понад 2 години. За попередніми підрахунками, їх подивилось понад 20 мільйонів глядачів.

За даними опитування Elabe, 63% французів вважали більш переконливим на дебатах Еммануеля Макрона, 34% сподобалась риторика Марін Ле Пен.

Детальніше читайте: «У Франції відбулися передвиборчі дебати Макрона та Ле Пен: головні тези»