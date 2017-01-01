  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Жахливий теракт у сирійському Хомсі: понад 40 загиблих

    • Сьогодні, 10:47
    • Розсилка
    Фото:ЕРА

    Теракт стався у кварталі Аз-Захра

    У сирійському місті Хомс 46 осіб стали жертвами подвійного теракту в кварталі Аз-Захра. В лікарнях перебувають 115 поранених. Про це повідомляють інформагентства Reuters i Associated Press.

    Загальна кількість жертв складає 46 осіб, поранені 115 людей, ідеться в повідомленні. Агентство Associated Press, зокрема повідомляє, що вибухи скоїли терористи-смертники поблизу будівлі, де розміщуються служби безпеки,

    Губернатор провінції Хомс Талал Барзані повідомив про три вибухи і офіційно підтвердив загибель 20 осіб. Спостерігачі Сирійської обсерваторії з прав людини повідомили про щонайменше 14 загиблих, повідомляє «Європейьска правда».

    Хомс - третє за величиною місто Сирії, воно перебуває під контролем урядових військ Башара Асада.



    Нагадаємо, що попередніми даними два терориста-смертника вибухнули в замінованих автомобілях на вулиці Ас-Сіттін.

    Читайте також
    вибух теракт Сирія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ