Газові авантюристи, або Між Путіним і Ердоганом запахло газом

Кямран Агаєв Політолог

Кямран Агаєв

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Будівництво газапроводу «Турецький потік»

Кон'юнктурні домовленості Путіна і Ердогана по Сирії створили враження про нібито остаточному оформленні потепління відносин між двома країнами.

Однако деятельность кремлевской кормушки «Газпрома» на турецком рынке свидетельствует об обратном. Более того, именно на примере Турции российский монополист из орудия политического давления и шантажа превращается в заложника авантюристических проектов Путина в ущерб своим коммерческим интересам.

По сообщению авторитетной газеты деловых кругов Турции «Dunya», руководство «Газпрома» собирается выдвинуть иски к частным турецким газовым импортерам, с которыми не удается договориться о цене газа на 2017 год.

Газета утверждает, что дочерняя структура монополиста – «Газпром экспорт» подготавливает соответствующие материалы в Стокгольмский арбитражный суд против шести компаний, которые закупают ежегодно до 10 млрд. кубометров российского газа – Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell и Kibar Enerji. Эти компании рассматривают существующую цену высокой и требуют скидок. Остальные 17 млрд. кубов газа, поставляемых в Турцию приходятся на государственную компанию Вотаs, с которой пока у «Газпрома» нет разногласий.

По мнению делового издания, подобное развитие событий может негативно повлиять на перспективы реализации возобновленного российско-турецкого газопроводного проекта «Турецкий поток».

Целесообразно напомнить о том, что ценовая проблема с турецкими потребителями газа возникла «благодаря» Путину и тянется аж с декабря 2014 года. Тогда в Анкаре на заседании Совета сотрудничества высшего уровня двух стран кремлевский «газовый стратег» в ответ на готовность Эрдогана по содействию в переформатировании замороженного ЕС из-за Крыма «Южного потока» в «Турецкий поток» пообещал скидку на поставляемый газ.

Дальнейшие события показали, в турецкая сторона поставила во главу угла начавшихся консультаций и переговоров по «Турецкому потоку» именно получение ценовой скидки, причем не обещанной в 6,5%, а намного выше – подняв ее до10,25%. Подобный аппетит меркантильного Эрдогана во многом способствовал тому, что расхождения сторон по скидке, наряду с другими вопросами, привели к затягиванию подписания межправительственного соглашения по этому проекту. А начавшийся острый кризис между Москвой и Анкарой из-за сбитого на турецко-сирийской границе в ноябре 2015 года российского Су-24 вообще прервал работу над «Турецким потоком».

Нормализация отношений, начавшаяся после встречи Путина и Эрдогана в августе 2016 года в Санкт-Петербурге и последовавшее затем подписание в октябре «долгожданного» для Москвы межправсоглашения по «Турецкому потоку», вновь поставило на повестку вопрос скидки на российский газ.

Турецкие газовые импортерами посчитали, что потепление отношений дает хорошую возможность для возобновления предоставления ценовой скидки, аннулированной «Газпромом» в январе 2016 года. Хотя специальные экономические меры, введенные указом Путина в декабре 2015 года против Турции не затрагивали сектор энергетики, тем не менее «Газпром» под давлением Кремля отменил тогда скидки на газ для шести частных компаний, действовавшие с января 2015 года. Эта мера сама по себе уже выглядела неоднозначно и имела явно политическую подоплёку.

Кроме того, из-за недовольства частных компаний по поводу отмены скидки, «Газпром» в феврале 2016 года снизил на 10% поставки газа по сравнению с их заявками. Поставки в полном объеме частным импортерам были возобновлены по соглашению, предусматривавшее возможность пересмотра цены с 2017 года, однако, если стороны не приходят к компромиссу, сохраняются ранее согласованные условия.

Представляется, что немалое влияние на нынешнюю позицию «Газпрома», пытающегося защитить свои коммерческие интересы, оказали недавние неожиданные действия турецких властей по национализации крупнейшего частного импортера Akfel Gas, в бизнесе которого участвовал российский монополист. По свидетельству турецких и источников, после этого переговоры по цене были фактически остановлены со стороны «Газпрома». Характерно то, что Кремль никак не прокомментировал этот безусловно недружественный акт по отношению к России и ее важнейшей корпорации, что было воспринято соответствующим образом заинтересованными турецкими компаниями, ведущими ценовой спор с «Газпромом».

Можно предположить, что намерение «Газпрома» выяснять свои отношения с турецкими импортерами в Стокгольме свидетельствует о попытке избежать политической подоплеки и перевести их в коммерческое русло, дабы не испортить кремлевскому хозяину его «вторичного брака» с Эрдоганом, в особенности с учетом их «совместных действий» в Сирии, а также важного для Кремля антиукраинского «Турецкого потока». В любом случае для того, чтобы слишком далеко зайти в отношении турецких потребителей, «Газпрому» потребуется разрешение Путина.

Также действия «Газпрома» по использованию международного арбитражного права можно расценить как профилактические меры и средство давления на турецкую сторону с целью заставить её играть по правилам продавца. Однако ушлые турки хорошо «просекли» нынешний момент, который, с учетом планов Путина закрепиться в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, свидетельствует о том, что для этого ему, как ни парадоксально, вновь, как и в декабре 2014 года, оказался необходим Эрдоган.

Эволюция России и Турции с начала нулевых годов в сторону авторитаризма, политические физиономии Путина и Эрдогана привели к тому, что отношения двух стран, включая газовые отношения, стали слишком персонифицированными. Оказавшись заложником между двумя этими деятелями, «Газпром» еще долго будет находиться в неопределенном положении и вряд ли ему удастся цивилизованно отстаивать на турецком рынке свои коммерческие интересы. Есть все основания предполагать, что «Газпром» вынужден будет пока действовать в соответствии с политическим авантюризмом Путина.

Джерело: Каспаров.ру

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