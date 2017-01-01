Скандал з компроматом зіграв на користь Трампу

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп

Тіллерсон і Трамп із задоволенням би працювали на Кремль

І без оприлюдненого компромату відомо, що зв'язки Трампа з Кремлем, безумовно, існують. У зв'язку з цим досить згадати таких особистостей як Пол Манафорт і Картер Пейдж. Вони, правда, формально звільнені, але грали дуже серйозну роль у виборчій кампанії. Пейдж, наприклад, особисто викреслив з програми Республіканської партії на з'їзді пасаж про Україну, зокрема, про надання їй летального зброї. Важливо зазначити, що ці люди вже десятиліттями працюють в Москві і в Києві.

Скажімо, в Москву Трамп часто їздив на всілякі конкурси краси. І, загалом, уявляючи його стиль поведінки і традиційну гостинність до таких персон приймаючої сторони, цілком можливо, що майбутній президент США таки перебував з повіями в московському готелі і мочився в ліжко Обами, і все це було зафіксовано нашими чекістськими «моченосцями». Однак доповідь не може мати доказової сили, а крім того, справляє не дуже серйозне враження: «джерело А сказало джерелау В», багато помилок. Наприклад, є протиріччя в ролі, що приписується Сергію Іванову: в одній частині тексту він постає практично як «голуб», який виступає проти жорстких методів вторгнення в американську виборчу кампанію, а в кінці - навпаки, як «яструб».

Я зараз активно спостерігаю політичну реакцію в Америці. Так, керівник національної розвідки США Джеймс Клеппер змушений був особисто дзвонити Трампу і практично виправдовуватися, що це не був документ американського розвідувального співтовариства. Клеппер також був обурений передачею доповіді ЗМІ. У тактичному плані, але дуже короткостроково, можна говорити про те, що скандал зіграв швидше на користь Трампу. Чому короткостроково? Тому що від звинувачень в залежності від Путіна Трамп нікуди не подінеться - їх породжують не такі спірні доповіді, а його власна незрозуміла поведінка.

До останнього часу Трамп заперечував очевидне - хакерські атаки Москви. Адже це не доповідь якогось колишнього англійського розвідника, а одностайна думка всього американського розвідувального співтовариства. І Трамп нескінченно повторює як завчену божевільну мантру, що «наш ворог ІДІЛ, а Путін бореться з ІДІЛ, тому нам потрібно з ним об'єднатися і боротися разом». Чому він це повторює, я не знаю. Чи тому що він таке витворяв в готелі на ліжку Обами, або тому що щиро в цю мантру вірить, тому йому вселили інші агенти Москви, більш небезпечні, ніж Манафорт і Пейдж - Генрі Кіссінджер, його радник Томас Грем, Дмитро Саймс, Метью Рожанські.

Якби Трампу дали волю, він з цієї позиції і виходив би. Але Америка - це не диктатура, а країна, де президент - всього лише найманий менеджер. А «радою директорів цієї корпорації США» є Конгрес. А Конгрес в перший день слухань Тіллерсона показав свою дуже жорстку послідовну позицію щодо підтримки України як жертви російської агресії. Адже Тіллерсон - такий же шахрай, як і Трамп. Але якщо про Трампа ми можемо здогадуватися, чи тримають його за щось кремлівські люди, то з Тіллерсоном все ясно - у нього на Багамах спільне підприємство з Сечіним. Він охоче продовжував би працювати на Москву, але подивіться, що він змушений був відповідати в Сенаті - говорив, що Крим український, а Росія - агресор і санкції знімати не можна. Та ще й кинувся критикувати Обаму, за те, що той не надасть Україні летальну зброю.

Тіллерсон і Трамп із задоволенням би працювали на Кремль, але в умовах американської демократії і чіткої позиції Конгресу з питання України робити їм це буде дуже і дуже важко. Тим більше, що є Пенс, яким завжди можна буде замінити Трампа, якщо той остаточно викриє себе.

Джерело: Апостроф

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