Трамп допустив швидку втрату довіри до Путіна і Меркель

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Трамп заявив, що довіряє обом, але подивиться, як довго це триватиме

Обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Times заявив, що в даний час він довіряє президенту Росії Володимиру Путіну і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, однак це може протривати недовго.

«Перш за все, я довіряю обом, але подивимося, як довго це триватиме», - сказав республіканець.

Потім Трамп додав: «Можливо, це взагалі довго тривати не буде».

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп погодиться пом’якшити санкції проти Росії в обмін на скорочення Кремлем арсеналу ядерної зброї.