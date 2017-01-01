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    Трамп допустив швидку втрату довіри до Путіна і Меркель

    • Сьогодні, 03:16
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    Трамп заявив, що довіряє обом, але подивиться, як довго це триватиме

    Обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Times заявив, що в даний час він довіряє президенту Росії Володимиру Путіну і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, однак це може протривати недовго.

    «Перш за все, я довіряю обом, але подивимося, як довго це триватиме», - сказав республіканець.

    Потім Трамп додав: «Можливо, це взагалі довго тривати не буде».

    Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп погодиться пом’якшити санкції проти Росії в обмін на скорочення Кремлем арсеналу ядерної зброї.

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