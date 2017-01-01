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    Думки вголос

    Кошмарні перські сни Кремля

    • Кямран Агаєв

      Політолог

    • Сьогодні, 08:32
    • Розсилка

    Чим лякають пропутінських писак іранські дисиденти

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    Узурпировавший Кремль авторитарный чекистский режим, законопроекты, принимаемые его недопарламентом, наемные писаки проявление справедливого социально-политического недовольства и, тем более, протеста представляют как «оранжевую» угрозу, инспирируемую из-за рубежа.

    В последнее время нападки российских «антиоранжистов» в основном распространялись на Украину, где под натиском массовых выступлений президент Янукович вынужден был покинуть свой пост, что Москвой, естественно, было квалифицировано как «госпереворот». С некоторых пор отдельные круги в России стали проявлять обеспокоенность и признаками «цветной революции», которая, дескать, угрожает «дружественному» шиитскому режиму в Иране, провоцируемой якобы «выходками диссидентов», подстрекаемых извне.

    Между тем, так называемый Фонд исторической перспективы, являющийся ничем иным как агентом Кремля (они же называют неугодные НКО и другие НПО иностранными агентами) со своим интернет-изданием «Столетие», финансируемыми администрацией президента, в анализе «цветных революций» пошли еще дальше. Оказывается эти «вредные» для прогнивших правящих режимов явления не просто подстрекаются извне, а еще основаны, ни много ни мало, на ...русофобии. Именно об этом идет речь в статье, опубликованной на сайте это «патриотического» издания с безапелляционным заголовком «Где русофобия, там жди цветную революцию. За выходками иранских «диссидентов» чувствуется опытная рука».

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    По мнению автора материала, некоего Арешева, именно русофобия была движущей силой протестов, которые сопровождали похороны в Тегерана бывшего президента Ирана, одного из ближайших сподвижников имама Хомейни, активного сторонника жесткой линии в руководстве страны Хашеми Рафсанджани. Антироссийские лозунги, звучавшие на многочисленном траурном шествии, в частности против участия России в Сирии, даже отдельные выкрики «Смерть России» Арешевым выдается как инсинуации израильских, украинских и прочих «русскоязычных СМИ».

    Тем не менее, он все же вынужден был признать, хотя и со ссылкой на западные источники, что, в ходе манифестации звучали также призывы к освобождению из-под домашнего ареста лидеров несостоявшейся «зелёной революции» 2009 года – Мир Хусейна Мусави, Мехди Карруби, а также Мохаммада Хатами. Траурная процессия растянулась по улицам города, и «кучка», по словам Арешева, «провокаторов», оказавшаяся около российского посольства, принялась орать: «Российское посольство – гнездо шпионажа!».

    Как видим, Арешев лукавит и скорее выдает желаемое за действительное. Не только и не столько «русофобия» была движущей силой траурной процессии, сколько давно укоренившаяся в немалой части иранского общества, прежде всего молодежи, потребность в уменьшении консервативных начал в управлении муллами государством, в современном образе жизни и, в конечном итоге, широком реформировании страны, к чему призывали лидеры «зеленой революции», а на деле сторонники реформ. В своей ненависти к реформаторам этот новоявленный иранист дошёл до того, когда бесцеремонно написал о том, что «с тем же успехом «реформаторами» можно именовать тех, кто в 2014-2015 гг. выходил на улицы Москвы с лозунгами в поддержку киевской хунты».

    Следует напомнить о том, что в ИРИ периодически появляются антироссийские настроения и звучат соответствующие лозунги и связаны они с разными моментами и этапами российско-иранских отношений, уходящие корнями в прошлое, включая советский период. Достаточно вспомнить печальную участь Народной партии Ирана (коммунисты), и ее лидера Нуреддина Киянури, которых обвинили в шпионаже в пользу СССР и высылку российских дипломатов из Тегерана в 1983 году. Между прочим, покойный Рафсанджани, роль которого в истории ИРИ, по словам Арешева, «трудно переоценить» был ярым сторонником разгрома НПИ и пыток ее руководителей, а также высылки советских шпионов-дипломатов.

    Более того, опус Арешева отражает двойные стандарты, прочно закрепившиеся в официальной пропаганде России. Так, если бегство Януковича, обманувшего свой народ, называется «госпереворотом», то смещение шаха в Иране в феврале 1979 года до сих пор называют «исламской революцией», хотя это было в действительности переворотом, организованным шиитским духовенством, которое узурпировало плоды левого движения в стране.

    Неудивительно, что нынешнему чекистскому ареопагу в Кремле по душе поспешная и, как показали дальнейшие события, вредная характеристика, данная событиям в Иране 1979 года советским руководством как «антиимпериалистическая, антимонархическая революция». Переворот в Иране и образование Исламской республики дало импульс беспрецедентной политизации ислама и толчок для образования многочисленных суннитских и шиитских движений, организаций, партий и различных фронтов от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии, как потенциальных источников распространения терроризма и экстремизма, апофеозом которых стали «Аль-Каида» и «Исламское государство». Об этом забывать нельзя.

    Нынешний всплеск «русофобии» о которой пишет «Столетие», конечно же, обусловлен войной в Сирии и той ролью, которую играют там российские войска и в целом политика Путина по отношению к Асаду, позиция по которому с Тегераном сильно расходится. Если Москва допускает возможность ухода Асада, то Тегеран рассматривает его как гаранта сохранения жизненно важного влияния в Сирии и в соседнем Ливане, где набирает силу проиранская шиитская «Хезбалла». И потом, многие иранские ополченцы прошли сирийскую войну и воочию убедились в том чтО там на самом деле делают российские ВКС и военный контингент. Это в большей мере и формирует сейчас соответствующее отношение к России в иранском обществе.

    И никакие израильская и саудовская и другие разведки, которые, по мнению Арешева, подстрекают якобы изнутри Иран, тут ни причем. Большинство иранцев объективно устало почти от 40 – летнего правления консервативного духовенства, благодаря которому крупнейшая страна региона оказалась в полуизолированном положении и в одном лагере с путинской Россией, которую конъюнктурщики аятоллы рассматривают лишь для решения своих текущих задач.

    В Иране давно назрели перемены, отражающие в большей мере нарастающие внутренние противоречия, безусловно и не без влияния внешних вызовов. Но совсем не тех, на которые намекает Арешев. Определенная и причем немалая часть иранского общества хочет разорвать заколдованный архаичный круг навязанного ей средневековья и начать нормальное цивилизованное развитие. Этому объективному стремлению всячески препятствует различные круги консервативного духовенства, отвлекающие протестные движение на антироссийские и, кстати, антиамериканские и антиизраилськие лозунги.

    Отвлекающими методами пользуется и кремлевский режим, пытающийся предупредить протестные выступления переводом стрелок вовне на надуманные угрозы и на патриотическую тематику. В этом отношении у антинародных режимов кремлевских православных чекистов и иранских шиитских аятолл поистине много общего и, прежде всего то, что они находятся под вечным проклятием неизбежных социальных взрывов, как бы презрительно не назвали их «цветными революциями» писаки, наподобие Арешева.

    В заключении целесообразно привести абзац, завершающий опус на сайте «Столетие». Он наглядно демонстрирует, кто является заказчиком подобных «исследований»:

    «Статья опубликована в рамках проекта с использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведённого Национальным благотворительным фондом».

    Джерело: Каспаров.ру

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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