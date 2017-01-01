Морська піхота РФ: Очистимо Росію від «кремлівської хунти»

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В Інтернеті поширюють пісню російських морських піхотинців проти війни на Донбасі під назвою «Пробудження».

Про це написала у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Спалились», – зазначила вона.

У пісні висловлюється недоречність присутності російських військ у Сирії та нерозуміння того, навіщо Росія послала помирати їх на Донбас.

У композиції також порушується проблема письмових зобов’язань членів родин загиблих російських військовослужбовців перед ФСБ щодо нерозголошення причин смертей їхніх близьких та констатується той факт, що російські інтервенти отримали на українському Донбасі гідну відсіч.

Також зазначається, що Кремль відхрещується від своїх військових в Україні, називаючи бійців «іхтамнєтамі». Автор пісні також стверджує, що російські військові повернуться додому, щоби очистити країну від «хунти», маючи на увазі нинішню російську владу.

Композиція супроводжується кадрами зруйнованих місць, покалічених військових та «вантажів 200».

Варто зазначити, що влада РФ намагається всіляко перешкодити поширенню твору в російському сегменті соцмереж.





Джерело: akcent.org.ua