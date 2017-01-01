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    Думки вголос

    Коли Трамп буде бігти попереду путінського потягу

    • Андрій Піонтковський

      Публіцист, політолог

    • Сьогодні, 08:24
    • Розсилка
    фото: livejournal.com

    Операція провалилася

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    Никаких больших сделок, включая согласия Запада на торг между Россией и Украиной – не будет, да и быть не могло за спиной у Украины. Украина это субъект в мировой политике. О чем бы там Трамп с Путиным не договорились, сопротивление российской агрессии все равно продолжалось бы. Но в той атмосфере, когда практически весь американский истеблишмент, в том числе и республиканцы, выступают против трамповских настроений и шагов в направлении Путина, он уже не способен это делать, даже если пожелал бы.

    В этом случае Трампу может просто угрожать импичмент и он теперь сам вынужден будет бежать впереди антипутинского паровоза. Он уже сказал, что Крым нужно вернуть, критиковал Обаму за мягкую реакцию и так далее.

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    Поэтому тема, которая больше всего беспокоит и нас в России, и украинцев, эта возможность путинского захвата Белого Дома – закрыта. В Москве думали, что можно как-то завербовать, внушить что-то одному человеку, посадить его в кресло в Белом Доме и все будет решено. Но в Америке другая политическая система, поэтому вся эта операция провалилась.

    А что будет грозить конкретно Трампу – это зависит не столь от расследований в Конгрессе, оно носит общественный характер. А вот самым важным и даже неожиданным результатом вчерашнего слушанья было сообщение директора ФБР, что ведется уголовное расследование в отношении большего круга людей, видимо близких к Трампу и его компании. Он правда не называл их по имени, но кто эти люди – можно вычислить.

    Это расследование будет продолжаться несколько месяцев. Думаю, оно закончится конкретно обвинениями в отношении таких фигурантов, как Манафорт, Пейдж. Думаю, что и Флинн закончит свои дни в тюрьме. Слишком крепко он подсел на российское финансирование.

    Что касается лично Трампа, то тут все будет зависит от его поведения. А ситуацию он ухудшает своей ежедневной глупостью.

    Второй не менее важный результат – это жесткие заявления директора ФБР и руководителя Агентства Национальной Безопасности, что каких-то оснований касательно обвинений Обамы в подслушке Трампа в период его избирательной компании – нет.

    Так что для Трампа складывается очень неприятная ситуация.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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