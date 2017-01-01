Ракетний удар США це сигнал для Путіна

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через 2 дні після варварського застосування хімічної зброї проти цивільного населення в Сирії США нанесли ракетний удар по об’єктах військової інфраструктури армії Башара Ассада

5 квітня 2017 року сирійські збройні сили застосували в провінції Ідліб, що контролюється повстанцями, хімічну зброю. За різними даними більше 100 осіб, серед яких є діти, загинули. Повідомляється про велике число людей, які постраждали внаслідок отруєння

59 крилатих американських ракет «Томагавк», випущені в ніч на 7 квітня з двох фрегатів ВМС США в східному середземномор»ї, зруйнували інфраструктуру сирійської військово-повітряної бази Шайрат, звідки, вважається, було здійснено варварський акт проти цивільного населення.

При цьому США заздалегідь попередили про запланований авіаудар Російську Федерацію, яка мала певні військові інсталяції на згаданій сирійській базі, і здійснила інші заходи для того, щоб не завдати удару по російському військовому контингенту в цій країні.

Рішення про нанесення удару по Сирії прийняв президент США Дональд Трамп. Зазначене рішення може мати серйозні наслідки не лише для подальшого розвитку ситуації в Сирії, але і для ширшої міжнародної ситуації.

США оголосили, що їх військова акція має сприйматися не лише як відплата за використання хімічної зброї проти цивільного населення і застереження, що подібні дії є червоною лінією, а той, хто її переступить невідворотно зіштовхнеться з серйозними наслідками. Це кардинальна зміна підходів до ведення бойових дій в Сирії порівняно з тими, що сповідувала адміністрація президента Барака Обами, який загрожував, але так і не покарав режим Ассада за використання хімічної зброї.

Ракетний удар США є чітким сигналом Російській Федерації про те, що США, з одного боку, не бажають з нею військової конфронтації, але з іншої – її військова присутність в Сирії ніяк не обмежує дії Сполучених Штатів. Це може докорінно змінити обставини російської військової присутності в Сирії, яка, фактично, стала гарантією існування режиму Башара Ассада і виконувала роль урядових каральних загонів в громадянській війні. Володимир Путін отримав сигнал про те, що в очах нової адміністрації США його війська не є перешкодою, отже військовий контингент РФ може втратив роль стримуючого фактора для третіх держав.

Демонстрація рішучості Дональда Трампа застосовувати силу має стати пересторогою і для інших держав зокрема Північої Кореї, яка нещодавно з вуст державного секретаря США Р.Тіллерсона отримала попередження про те, що Америка розглядає і варіанти військових дій для захисту інтересів своїх союзників Японії та Південної Кореї від загрози застосування Північною Кореєю проти них ядерних озброєнь.

Разом з тим, дії США безумовно загострять їх відносини з РФ та Іраном. Наступним небезпечним витком конфронтації може стати спроба урядових військ Башара Ассада помститися США, завдавши удар по сотням американських військових, які переважно виконують роль інструкторів та координаторів, співпрацюючи з повстанцями проти ІДІЛ на території Сирії.

Джерело: блог Богдана Яременка

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