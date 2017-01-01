Російський експерт не сумнівається у причетності Асада до хіматаки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На це вказують фотографії російського державного агентства

Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич не сумнівається у причетності президента Сирії Башара Асада до хімічної атаки в провінції Ідліб, у результаті якої загинули десятки людей. Про це він пише у своєму Facebook.

За його словами, доказом причетності Асада до злочину є фотографії російського державного агентства РІА Новини, які засвідчили наявність на військовій базі лояльних офіційній сирійській владі контейнерів бойових отруйних речовин.

«Ніяких сумнівів не залишилося - хімічну зброю застосував Башар Асад: на фотографії РІА Новини сирійського ангара після удару американських Томагавків на передньому плані звалище контейнерів (радянсько-російського зразка) для бойових отруйних речовин», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.