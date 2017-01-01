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    Російський експерт не сумнівається у причетності Асада до хіматаки

    • Сьогодні, 09:06
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    На це вказують фотографії російського державного агентства

    Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич не сумнівається у причетності президента Сирії Башара Асада до хімічної атаки в провінції Ідліб, у результаті якої загинули десятки людей. Про це він пише у своєму Facebook.

    За його словами, доказом причетності Асада до злочину є фотографії російського державного агентства РІА Новини, які засвідчили наявність на військовій базі лояльних офіційній сирійській владі контейнерів бойових отруйних речовин.

    «Ніяких сумнівів не залишилося - хімічну зброю застосував Башар Асад: на фотографії РІА Новини сирійського ангара після удару американських Томагавків на передньому плані звалище контейнерів (радянсько-російського зразка) для бойових отруйних речовин», - йдеться в повідомленні.

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    Контейнери для бойових отруйних речовин на авіабазі в Сирії
    Російський контейнер для бойових отруйних речовин
    Російський експерт не сумнівається у причетності Асада до хіматаки

    Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб. 

    59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

    Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

    Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

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