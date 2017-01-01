Московський патріархат в дії: Цар Микола II, який розстріляв хресну ходу, став святим

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цар Микола II

9 січня, це ще й привід задуматися, яка мусить бути каша в головах у в тих, які руками й ногами тримаються за московський патріархат («ведь он единственный канонический», «там истинная вера», «наш батюшка такой хароший»).

Доказувати більшості з них, що вони ж служать «рускому міру» й підтримують агресора, який убиває наших громадян, очевидно, марно. Але цікаво, як вони реагують на такий сюр: «Руська православна церква проголосила святими (царственные мученики) царя Миколу II та всю його родину, вулицями наших міст роками ходили, десь іще ходять «крестоходільщики» з портретами «святого Ніколая-царя».

А саме сьогодні чергова річниця кривавої неділі, коли в 1905 році кривавий Ніколашка послав армію й поліцію розстріляти та порубати шаблями учасників величного хресного ходу робітників, разом з їхніми жінками та дітьми, разом із священиками, іконами, церковними хоругвами, які йшли, щоб упасти в ясні ніжки царю-батюшці й попросити трошки більше вольностей. Сам же «святий» завбачливо втік із Петербурга. Пізніше лицемірно зітхав: «Тяжёлый день! В Петербурге произошли серьёзные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!».

Сатана, який розстрілює хресний хід, стає святим!!! Тоді поліція відзвітувала, що загинули «при неустановленных обстоятельствах» близько сотні осіб, у той час, коли лише в Олександрівському парку лежали застреленими й порубаним коло тисячі людей, серед них дуже багато дітей. Увійшовши в раж або отримавши наказ козачки носилися вулицями на конях і рубали всіх, хто не встиг утекти, найлегшою здобиччю, знову ж, ставали жінки і діти...

Точного числа жертв ніхто так і не встановив. Пофамільно було зібрано список 4600 убитих, західні журналісти наводили різні дані, деякі навіть до 20 тисяч, хоча піддавали їх сумніву. А на ікони цього диявольського породження зараз у московських церквах моляться «истинные правоверные». Коротку довідку про трагедію можна прочитати тут.





Джерело: zik.ua

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