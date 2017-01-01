Нелегальне виробництво деревного вугілля: як Україна перетворюється в Гаїті

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цей знімок зроблений в Гаїті. Може здатися, що в об'єктив камери потрапив якийсь звичайний місцевий житель, який палить багаття десь в джунглях. Але насправді на фото зображений складніший процес - виробництво деревного вугілля.

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Гаити — одна из самых бедных стран мира. Промышленности там практически нет. Работы, соответственно, тоже. Кустарное производство древесного угля — одно из самых популярных занятий.

Изготовители древесного угля уничтожили практически весь лесной покров Гаити. Широкое распространение получила фотография участка границы Гаити и соседней Доминиканской республики, на которой четко видно, где проходит граница. Со стороны Гаити деревьев практически нет.

Нелегальный древесный уголь довел Гаити до экологической катастрофы, но не сделал ни страну, ни ее жителей богаче. Гаитяне вырубили все леса и сожгли их в ржавых бочках, но как жили в нищей и грязной дыре, так и живут по сей день.

Обезлесивание — проблема не только Гаити, хотя там она выражена наиболее ярко. Нелегальное производство древесного угля — примета многих стран третьего мира. Там, где распространена коррупция, это производство чувствует себя лучше всего. Заплатил взятку — и руби лес сколько угодно.

Бразилия — гораздо более развитое государство, чем Гаити. Поэтому там нелегальное производство древесного угля более технологично. Бразильцы используют уголь в такой же нелегальной и кустарной металлургии, для выплавки так называемого «свиного железа», т.е. низкокачественного чугуна.

Дешевый чугун отправляется на экспорт в США.

Зачем я все это рассказываю? Потому что вся эта напасть теперь дошла и до нас.

Рано или поздно это должно было случиться. Все необходимые условия для подобного бизнеса — бедность, коррупция и лесные ресурсы — в Украине имеются. Судя по количеству публикаций в СМИ, в последние два года количество нелегальных кустарных производств резко выросло и продолжает увеличиваться.

В Житомирской области число угольных «курилок» так велико, что местные жители уже задыхаются от их выбросов и даже бунтуют против их работы.

«Печи для производства древесного угля дымят в Житомирском районе повсюду. Это, пожалуй, третий по популярности вид черного бизнеса после нелегальной добычи янтаря и воровства леса. Затраты на оборудование относительно небольшие, сырьевая база – под ногами, сбыт гарантированный, рентабельность высокая.

В прошлом году «угольная» эпидемия хватила лесистые районы Житомирской области, и тамошние жители стали задыхаться от вонючих извержений дымящих повсюду печей. Было несколько антиугольных «восстаний», в частности, в Лугинском и Романовском районах. А в этом году бунтовали жители Стовпинки Олевского района, где батарею из печей без всяких на то разрешений установили участники АТО, приехавшие аж из Запорожья» — писал в прошлом году сайт «Журнал Житомира».

А это уже отрывок статьи с другого сайта. Пишут, что особенно тяжелая ситуация сложилась в Лугинском районе Житомирской области:

«Уголь делают буквально в каждом населенном пункте района, в том числе и в райцентре. Установки для его производства – это здоровенные железные бочки с топками. Они непрерывно чадят дегтем и угарным газом, делая невыносимой жизнь лугинчан и окрестных сел. По словам Валерия Двуреченского, этот бизнес – незаконный по многим причинам. Во-первых, используются незаконные источники сырья, а попросту — ворованный лес. Во-вторых, установки для производства угля не сертифицированы, и степень их опасности для окружающей среди не определена, да и вообще, нет никаких разрешений на пуск производства. В-третьих, работников для производства угля официально не трудоустраивают, никакие отчисления ни в местные бюджеты, ни в Государственный не делаются»

Правоохранители время от времени накрывают нелегалов, но, похоже, что борьба с нелегальным производством древесного угля протекает примерно так же, как протекала борьба с угольными копанками в Донбассе. То есть, больше для вида.

Интересно, что нелегальная вырубка леса и производства древесного угля процветают не только в северных, лесистых областях, но даже на юге Украины, в Одесской области.

Сегодня журналистка Галя Плачинда выложила фотографии кустарного производства древесного угля и вырубленного леса. Снимки она сделала в Кодымском и Балтском районах Одесской области.

Нелегальное производство древесного угля — один из самых рентабельных видов нелегального бизнеса.

«Девальвация гривны в этом году в прямом смысле превратила древесный уголь в чёрное золото. По словам заместителя губернатора Сумской области Ирины Купрейчик, в регионе куб дерева твёрдых пород официально стоит около 800 грн, неофициально — 120 грн. Выход угля — 40% от первоначальной массы древесины. Печь — бочка из двух слоёв жести, между которыми проложена стекловата, — обойдётся в каких-то пару тысяч гривен. На производство нужно всего двое рабочих, которые будут следить за печью. Их зарплаты не превышают 4 тыс. грн в месяц. При этом за тонну древесного угля дают $200. По оценкам народного депутата Олега Медуницы, доходность этого нелегального бизнеса около 300%. В то время как, по словам одного из предпринимателей, занимающихся легальным отжигом угля, если всё делать по закону, рентабельность будет меньше 30%. Кроме того, процесс сбора необходимых для открытия производства документов может растянуться на несколько лет» — описывает проблему Укррудпром.

Похоже, к уже имеющимся коррупционным напастям у нас добавляется еще одна. И если с этим ничего не делать на месте лесов скоро останутся одни пеньки. Конечно, сегодня многим кажется, что такого не может быть, а лес никогда не кончится. Но в Гаити когда-то тоже так думали. Кому интересно, взгляните на фото этого государства. Очень отрезвляющее зрелище…

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