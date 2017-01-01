В Канаді запустили петицію з вимогою надати Україні летальну зброю

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Прапори Канади та України

Автором петиції є колишній депутат федерального парламенту Канади Юрій Шимко

У канадському парламенті зареєстрована електронна петиція, що закликає уряд почати поставки оборонної летальної зброї Україні.

Наразі петиції бракує лише чотири сотні підписів, аби потрапити на обговорення до парламенту.

Петиція вже отримала підтримку депутата від Консервативної партії Джеймса Безана.

«Протистояння із підтримуваними Росією заворушниками у Східній Україні загострилося. Україна потребує летальної оборонної зброї для захисту своїх громадян та суверенітету. Підпишіть петицію та подайте сигнал уряду», - зазначив політик.

Автором петиції є колишній депутат федерального парламенту Юрій Шимко.

Окрім передачі Україні зброї, петиція закликає уряд також підписати угоду про оборонну співпрацю з Україною та внести її у Автоматичний контрольний список країн по вогнепальній зброї.

Даний список визначає країни, до яких Канада дозволяє своїм внутрішнім виробникам постачати зброю. Наразі до нього включені 35 країн серед яких Ботсвана, Росія, Саудівська Аравія та Колумбія, але немає України.

Якщо до 19 липня петиції вдасться набрати необхідну кількість підписів, її можна буде винести на обговорення до сесійної зали парламенту. В такому разі уряд буде зобов’язаний протягом 45 днів надати письмову відповідь.

«Главком» також повідомляв, що американський сенатор Джон Маккейн планує обговорити з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном скасування обмеження на постачання Україні летальної зброї. За словами Маккейна, США має надати Україні протитанкові ракетні комплекси «Javelin».

Джерело: Укрінформ