Кремлівські марення, або Як російська пропаганда залякує окупований Донбас вигадками про Україну

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Список марень: інфіковані пацюки, найманці НАТО, ДРГ-отруйники і промені смерті

Примеры бреда, который распространяется сегодня в «ЛДНР» в качестве слухов. Одни из этих слухов запускает агентура «МГБ» и боевики, другие произрастают из трендов пропаганды – сидящие в Донецке и Луганске российские спецы не даром хлеб едят. Ну а что пропаганда Кремля не уточнила - местные ее жертвы сами додумают.

1. Со стороны Украины массово воюют «иностранные наемники» (варианты: чернокожие американские солдаты, снайпера из Прибалтики, солдаты НАТО, турецкие боевики, террористы ИГИЛ).

Тренд далеко не нов, но последнее веяние – «убийственное доказательство» в виде факта, что сегодня в украинских городах можно массово встретить автомашины с номерами стран ЕС (в основном – стран Балтии). Так что на заметку владельцам нерастаможенных машин: вы – «наемники НАТО». Поздравляем.

2. С помощью хитрого американского (ну чьего же еще!) оборудования ВСУ облучают жителей прифронтовых городов вредным излучением. Родитель слуха – главный «дэнеэровский» балабол «зам командующего» Басурин. Варианты последствий: повышение смертности, импотенция, превращение зародышей в детей-уродов у беременных и т.д.

Недавно найдено и «доказательство»: некоторые жители «ЛДНР» «обнаруживают», что стали быстрее разряжаться мобильные телефоны. Тревожные слухи провоцируют панику. Вариант замены батареи телефона в голову, очевидно, не приходит.

3. Владельцев паспортов «ЛДНР» расстреливают. Мол, у СБУ есть база всех получателей «паспортов ЛДНР», которая оперативно обновляется. По этой базе на КПВВ отлавливаются неосторожные «граждане молодых республик», решившие выехать из ОРДЛО, а дальше варианты – расстрел на месте, концлагерь в Краматорске, тайная тюрьма СБУ в Мариуполе.

Детали народ додумывает сам, и они далеко не всегда соответствуют интересам оккупантов. Согласно распространенной версии, данные СБУ передают сами чиновники «ЛДНР» - одни будучи внедренными агентами Киева, другие просто продают за деньги.

4. Киев ведет против ОРДЛО биологическую войну. В города напускаются (каким образом – непонятно) полчища зараженных крыс, а также выращенные в «секретных лабораториях СБУ» (вариант – «лаборатории ЦРУ») другие дикие животные, которые по определению должны остерегаться человека, а тут лезут прямо к жилищам. Надрессированы, гады. В ВСУ, очевидно, ввели новую вусовку и должность - крысопас, ШПК минимум "майор", ну а старший крысопас - конечно, не ниже полковника.

То, что в населенных пунктах ОРДЛО и впрямь стало гораздо больше грызунов – факт. Ну а чего еще было ожидать в условиях повальной антисанитарии? Что касается других животных, то в прифронтовых районах они на фоне перманентных боевых действий действительно стали бояться людей гораздо меньше, чем раньше – для них люди представляются гораздо меньшим злом, чем разрывы снарядов.

5. Диверсанты СБУ, ССО и ГУР МО, гуляющие по ОРДЛО как по собственной даче, регулярно отравляют питьевую воду.

Здесь – отдельное спасибо обоим «МГБ», засирающим эфир постоянными бодрыми докладами о поимке то тут, то сям многочисленных «укроповских ДРГ», которых в «ЛДНР» уже числится на порядок больше, чем «ополченцев» и мирных жителей, вместе взятых.

Интересно, что такие слухи об «отравителях-диверсантах» периодически гуляют и по тем населенным пунктам ОРДЛО, которые получают воду с подконтрольной Украине территории (например, из Попаснянского водоканала) – хотя, казалось бы, что мешает «садистам из СБУ» отравлять воду еще на подконтрольной Киеву территории? Ан нет, с ДРГ интереснее.

Список бреда открыт, это только маленькие примеры, как работают мозги у жертв российской/пророссийской пропаганды.

Джерело: Информационное сопротивление

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